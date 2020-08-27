Вышел трейлер фильма Учителя про сбившего Цоя водителя автобуса

Вышел трейлер фильма Алексея Учителя «Цой», посвященного водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. Проморолик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU в четверг, 27 августа.

«Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался "Москвич" Виктора Цоя», — говорится в описании к трейлеру.

Цой на экране фильма будет появляться только в кадрах, взятых из документальных фильмов «Последний герой» и «Рок». Как пишет «Коммерсантъ», Учитель рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса (настоящее имя — Янис Фибигс) был признан невиновным.