Gloria Jeans перевыпустит любимый джинсовый сарафан 30-летних россиян после волны критики

Российский бренд Gloria Jeans перевыпустит любимую вещь 30-летних россиян после волны критики покупателей из-за ее дизайна. Заявление компании опубликовано в официальном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Марка добавила в коллекцию темно-синий джинсовый сарафан с карманами и регулируемыми лямками, который был особенно популярен среди школьниц в начале 2000-х годов. Стоимость нового предмета гардероба составила 2999 рублей.

Однако потенциальные покупатели раскритиковали обновленную модель платья, указав на недостатки в многочисленных комментариях. «Молнии нет. Карманов нет. Силуэт не тот. Такое мы не купим», «Вы нас услышали, но не послушали. Мы просили сделать сарафан, который был в нашем детстве, только для повзрослевших девушек и женщин», — жаловались они.

В итоге представители Gloria Jeans сообщили, что планируют создать еще один вариант сарафана, учитывая все пожелания клиентов. «Спасибо за вашу честность. (...) Надеемся, с вашей помощью у нас получится тот самый продукт, который будет воплощением общей онлайн-идеи, собранной по кусочкам воспоминаний и ностальгии», — говорится в заявлении.

В сентябре прошлого года любимую спортивную форму 30-летних назвали постыдной.