Любимую спортивную форму 30-летних прозвали зашкваром

Блогерша прозвала черную форму для спорта зашкваром и вызвала споры в сети. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Австралийка Элли Николс рассказала, что отправилась в популярную у местных модниц студию пилатеса и заметила, что вся молодежь занималась в цветных спортивных вещах, избегая черной формы. Сама же Николс пришла на тренировку в лонгсливе и лосинах черного цвета. «Я планирую выбросить черную спортивную одежду, потому что она оказалась зашкваром. Все были в яркой форме или одежде нейтральных цветов и выглядели шикарно. Но только не в черном», — пояснила она в ролике, который стал вирусным в TikTok.

Однако с мнением юзерши не согласились миллениалы, которые заявили, что продолжат носить форму любимого цвета. «Я не могу носить цветную спортивную одежду, потому что потею», «Просто 30-летние понимают, что черный — это классика, а не тренд», «Черные вещи для фитнеса всегда будут в моде», «Только не это», — высказывались многочисленные комментаторы.

