19:26, 19 августа 2025

Ненавистная для 30-летних вещь вновь вернулась в моду

NYP: Ненавистные для 30-летних капри вновь вернулись в моду
Екатерина Ештокина

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Один предмет гардероба, который ненавидят 30-летние, вновь вернулся в моду. Соответствующий материал публикует издание The New York Post (NYP).

Речь идет об укороченных брюках капри, которые завоевали популярность у знаменитостей, в числе которых — актриса Энн Хэтэуэй, телезвезды и модели Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски. Особую популярность получили черные изделия из гладких и более эластичных материалов.

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Однако представители поколения Y, в том числе мужчины, заявили, что не любят данную вещь.

«Они чудесно смотрятся на Одри Хепберн… но я ненавижу мысль о том, чтобы носить их самой», — призналась писательница Элиза Мала. «Когда я смотрю на свои фотографии в капри тех времен, когда они были в моде, я испытываю лишь глубокое сожаление», — поддержала медсестра Бекка Лин. «Брюки-капри не идут почти никому», — высказался историк моды Роберт Оссант.

Ранее в августе стилисты назвали лучшую одежду для жары. Специалисты Лора Лонгмайр, Джо Хейс и Синтия Кеннеди отметили широкие льняные брюки, платье-трапецию без рукавов и юбку длины макси.

