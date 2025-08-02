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19:36, 2 августа 2025Ценности

Стилисты назвали лучшую одежду для жары

Стилисты Лора Лонгмайр и Джо Хейс назвали льняные брюки лучшей одеждой для жары
Мария Винар

Фото: Svitlana Sokolova / Shutterstock / Fotodom  

Стилисты Лора Лонгмайр, Джо Хейс и Синтия Кеннеди назвали лучшую одежду и обувь для жары. Соответствующие комментарии публикует издание Real Simple.

Специалисты отметили широкие льняные брюки, платье-трапецию без рукавов и юбку длины макси. Вдобавок они включили в список капри и эспадрильи на танкетке или платформе. При этом Хейс уточнила, что последний предмет гардероба является неотъемлемой частью летнего образа. «Это классический стиль, неизменно изысканный и женственный», — подчеркнула она и посоветовала сочетать эспадрильи с капри, шортами или юбками.

Кроме того, эксперты выделили однотонные костюмы, состоящие из маек и широких брюк, рубашку из поплина и длинное хлопковое платье. Собеседники портала считают, что данные вещи универсальны и подойдут для любого случая.

Перечень замыкают облегающее платье-майка и штаны с солнцезащитным эффектом.

В июне стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам прически, которые могут спасти от жары. Эксперт заявила, что для знойной погоды могут подойти небрежный пучок и низкий хвост.

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