Режиссер Алексей Учитель отреагировал на обвинения родственников Цоя

Режиссер Алексей Учитель отреагировал на обвинения родственников Виктора Цоя, которые потребовали запретить его фильм о рок-музыканте. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

«Все, что заявляется про оскорбление памяти Виктора Цоя, про оскорбление его таланта и наследия — просто чушь собачья», — высказался кинематографист. Он отметил, что семья артиста не видела картину, поэтому не может делать каких-либо выводов.

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По словам Учителя, фильм выйдет в любом случае, так как съемочной группе уже выдали прокатное удостоверение. В настоящее время команда ждет, когда в России окончательно отменят ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

27 августа вышел трейлер фильма Алексея Учителя «Цой», посвященного водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино». Режиссер рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».

Позднее сын Цоя Александр показал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить выход данного фильма в прокат. В обращении к президенту говорится, что выход фильма не был согласован с наследниками музыканта, а также что в картине «распространяются порочащие известных на всю Россию людей сведения».