Минкульт отреагировал на требования родственников Цоя запретить фильм Учителя

Глава Минкульта России Ольга Любимова отреагировала на обвинения родственников Виктора Цоя, которые потребовали запретить фильм Алексея Учителя о рок-музыканте. Ее слова приводит РИА Новости.

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Любимова отметила, что ведомство выдало прокатное удостоверение кинокартине Учителя на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений. Министр добавила, что любые претензии наследников к авторам фильма должны решаться в судебном порядке.

27 августа вышел трейлер фильма «Цой», посвященного водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино». Режиссер рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».

Позднее сын Цоя Александр показал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить выход данного фильма в прокат. В обращении к президенту говорится, что выход фильма не был согласован с наследниками музыканта, а также что в картине «распространяются порочащие известных на всю Россию людей сведения».