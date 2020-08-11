Раскрыта роль Собчака в свадьбе Пугачевой и Киркорова

Анатолий Собчак оказался замешан в свадьбе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова по версии желтой прессы девяностых годов. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube четвертой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Свадьба Пугачевой и Киркорова якобы оказалась спонтанной — они встретились с Собчаком, занимавшим в то время пост мэра Санкт-Петербурга, после чего внезапно решили пожениться в этом городе. Таблоиды также писали, что Пугачева не могла определиться между Киркоровым и ее бывшим любовником, композитором Сергеем Челобановым, однако в итоге ее женихом стал «менее проблемный» Киркоров.

Киркоров и Пугачева прожили в браке 11 лет, начиная с 1994 года. В 2011 году певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина.

Четвертая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 10 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1994 году, секретах главных хитов поп-звезд и о том, как зарождалась музыкальная журналистика начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, а третью — здесь.

Как свадьба Пугачевой и Киркорова стала главным событием года (видеоролик с таймкодом):