Барецкий прокомментировал разборки на месте ДТП и вступился за пешеходов

Стас Барецкий прокомментировал разборки, которые он устроил на месте ДТП в Санкт-Петербурге. В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» шоумен сообщил, что авария произошла из-за того, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Он пояснил, что водители не пропускали его, поэтому он не считает себя виноватым в том, что «три машины подряд врезались», резко нажав на тормоза. «Они стали на меня орать, я говорю: "Пошли вы *****". В общем, я ушел с места», — рассказал Барецкий. Он пояснил, что перед этим он пару раз ударил один из автомобилей, из-за чего участники ДТП пригрозили ему судом.

Шоумен вступился за пешеходов и заявил, что люди за рулем не имеют перед ними преимуществ. «Надо пропускать пешехода в любом случае. Если даже нет пешеходного перехода, все равно нужно пропускать, потому что ты сидишь в железной банке, извини меня, защищенный, а я иду пешком. Я неприкрытое мясо», — высказался Барецкий.

Он опроверг информацию о том, что водители, с которыми у него случился конфликт, направлялись в его шиномонтажный сервис. По словам шоумена, инцидент произошел около его похоронного бюро.

О том, что музыкант повздорил с участниками ДТП, стало известно ранее в среду. На видео с Барецким можно увидеть, как он возмущается, что автомобили перекрыли дорогу, и пытается выяснить, из-за чего произошла авария.