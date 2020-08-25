Шоумен Стас Барецкий поведал о трех причинах драки с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Музыкант признался, что во время конфликта он был пьян, поэтому заявил Кабанову, что проект «Фабрика звезд», в котором тот участвовал, является говном и попсой. «Надо, говорю, нормальные песни петь: шансон, блатняк. На фоне этого конфликт и произошел: я его по роже — он меня по роже. Чисто пьяная разборка», — вспомнил Барецкий.

Позднее он представил другую версию случившегося. Шоумен начал утверждать, что причиной драки стала певица Клава Кока, которая находилась с ним в одном баре. «Я стал к ней подкатывать, хватать ее, хотел потанцевать. И этот тоже стал к ней подкатывать. Из-за этого мы и зарамсили», — рассказал Барецкий.

Он также заявил, что подрался с Кабановым, потому что тот отказался принимать участие в продолжении «Фабрики звезд». Шоумен выразил желание стать продюсером этого проекта.

Ранее в сети появилось видео драки музыкантов. На кадрах видно, как Барецкий и выпускник «Фабрики звезд» набросились друг на друга с кулаками в одном из ночных заведений. Вскоре участников драки разнял подошедший мужчина.