Шоумен Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым. Соответствующая видеозапись опубликована на Youtube-канале Барецкого.

На кадрах видно, как Барецкий и выпускник «Фабрики звезд» набросились друг на друга с кулаками в одном из ночных заведений.

Вскоре участников драки разнял подошедший мужчина. Причина конфликта между ними неизвестна.

В июле Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге на перекрестке Литейного и Невского проспектов. Как рассказал артист, он ехал и врезался в автомобиль ДПС, пытавшийся его остановить.