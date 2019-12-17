Стас Барецкий назвал Грету Тунберг своей дочерью

Российский шоумен и режиссер фильма «Брат 3» Стас Барецкий заявил, что шведская активистка Грета Тунберг его дочь. Соответствующее видеообращение мужчины публикует телеканал РЕН ТВ.

По словам Барецкого, с матерью Тунберг он познакомился в конце 1990-х годов в Петербурге, когда она «работала по отелям». Шоумен подчеркнул, что ее профессия ему была безразлична.

«В итоге она нашла себе мужичка и рванула в Швецию. Потом она там родила ребенка и отдала его опекунам. Эти опекуны дали ребенку свою фамилию. Она мне постоянно об этом сообщала. Я кричал ей, что она дура», — отмечает Барецкий.

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Недавно бывшая возлюбленная связалась с ним и сообщила, что Грета Тунберг — его дочь. «Я в этом не сомневаюсь, потому что она похожа на меня. И с матерью она — одно лицо», — заключил шоумен.

Грета Тунберг — один из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре она выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи школьница обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, поскольку передали молодежи все накопившиеся у человечества проблемы, которые связаны с изменениями климата. Она также заявила, что на их плечи переложили решение этих вопросов. После своего эмоционального выступления Тунберг сразу стала героиней интернет-мемов.

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