Шведскую активистку Грету Тунберг уличили во лжи после того, как она опубликовала фотографию якобы из переполненного поезда в Германии в своем Twitter-аккаунте.

На снимке Тунберг сидит на полу, возвращаясь с климатического саммита в Мадриде в Швецию. Она пояснила, что ее поезд из Базеля отменили, поэтому ей пришлось ехать другими поездами без места. При этом активистка подчеркнула, что переполненные поезда — «хороший знак, потому что это означает, что спрос на поездки в поезде высокий».

В ответ немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn написала в своем Twitter, что Тунберг стоило рассказать, «как компетентно и дружелюбно наш персонал обслуживал тебя на твоем месте в первом классе».

Ранее Тунберг заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности. Она рассказала, что к Рождеству планирует приехать домой, а затем какое-то время отдыхать от своей деятельности. «Тебе нужен отдых, иначе ты не сможешь заниматься этим все время», — сказала она.

Школьница стала одним из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали молодежи все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи решение этих вопросов. После своего эмоционального выступления Тунберг сразу стала героиней интернет-мемов.

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