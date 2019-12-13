Грета Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма

Шведская активистка Грета Тунберг заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности. Об этом сообщает Reuters.

Тунберг рассказала, что к Рождеству планирует приехать домой, а затем какое-то время отдыхать от своей деятельности. «Тебе нужен отдых, иначе ты не сможешь заниматься этим все время», — сказала она.

Издание Time https://lenta.ru/news/2019/12/11/time/Тунберг человеком года. Фото, на котором она стоит на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». Саму активистку подобное решение «немного удивило», однако она https://lenta.ru/news/2019/12/11/greta_surprised/, что к ее призывам наконец-то прислушаются.

Школьница стала одним из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи их решение. После своего эмоционального выступления Тунберг быстро стала героиней интернет-мемов.

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