Грета Тунберг призналась в бесполезности экоактивизма

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что не видит реальных результатов экоактивизма. Об этом сообщает ТАСС.

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Выступая на конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Тунберг отметила, что не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду методами школьных забастовок. «Мы достигли многого, но, если посмотреть с определенной точки зрения, мы не добились ничего, — призналась она. — Власть имущие игнорируют климатический кризис. Так дальше продолжать нельзя: дети, прогуливающие школу, — это не устойчивое решение».

В частности, отметила Тунберг, за время существования движения объем выбросов углекислого газа не только не снизился, но и ожидается его рост в 2019 году.