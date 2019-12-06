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Грета Тунберг призналась в бесполезности экоактивизма

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Грета Тунберг
Грета Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что не видит реальных результатов экоактивизма. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Тунберг отметила, что не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду методами школьных забастовок. «Мы достигли многого, но, если посмотреть с определенной точки зрения, мы не добились ничего, — призналась она. — Власть имущие игнорируют климатический кризис. Так дальше продолжать нельзя: дети, прогуливающие школу, — это не устойчивое решение».

В частности, отметила Тунберг, за время существования движения объем выбросов углекислого газа не только не снизился, но и ожидается его рост в 2019 году.

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