Грета Тунберг стерла ответ на слова Путина о ней

Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила описание своего профиля в Twitter. Она удалила характеристику, которую ей дал президент России Владимир Путин.

В настоящее время в ее аккаунте в Twitter указано, что она «16-летняя активистка по вопросам климата и окружающей среды с синдромом Аспергера».

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Ранее девушка отреагировала на слова Путина о ней и написала в профиле: «Добрый, но плохо информированный подросток». Так российский лидер оценил активистку во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели. Говоря о выступлении Тунберг в ООН, Путин заявил о недопустимости использования детей даже в благородных целях.

Речь Тунберг на саммите ООН 23 сентября вызвала общественный резонанс по всему миру. Школьница обвинила политиков в том, что они отняли у ее поколения детство, переложив на их плечи решение проблем изменения климата. После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете.

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