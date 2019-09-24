Отчитавшая мировых политиков юная защитница планеты стала мемом

Шведская школьница, 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг, стала героиней мемов после эмоционального выступления на саммите по климату в ООН, где она отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.

Она заявила, что действия политиков поставили планету на грань вымирания и переложили на молодежь решение климатических проблем. «Вы возлагаете надежду на нас, на молодежь. Как вы смеете?! Своими пустыми словами вы украли мои мечты, мое детство. Мне еще повезло. Люди страдают, умирают. Разрушаются целые экосистемы. Мы стоим в начале массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете!» — обратилась Тунберг к представителям стран-участниц саммита.

Мнения пользователей соцсетей о речи Тунберг разделились. Одни посчитали, что школьница не до конца понимает ситуацию в мире и что ее используют отнюдь не в благих целях. Некоторые с помощью мемов высмеяли тот факт, что Тунберг требует действий по борьбе с изменением климата от благополучных стран, несмотря на то, что не только они загрязняют Землю. Другие выражали к Тунберг личную неприязнь.

Очень раздражающий и противный подросток, как и Приянка Чопра (индийская актриса — прим. «Ленты.ру»). У меня с ней только токсичные ассоциации.

Однако многие встали на защиту Тунберг от хейтеров, написав, что девушка справедливо призывает изменить отношение людей к экологии и больше заботиться о сохранении планеты. «Если вы атакуете Тунберг, вы монстр», — заявил Скотт Дворкин (Scott Dworkin).

Кроме того, юзеры обратили внимание на сделанную в коридоре ООН видеозапись, на которой Тунберг внимательно смотрит на президента США Дональда Трампа.

Найдите себе кого-нибудь, кто будет смотреть на вашего злейшего врага так же, как Тунберг смотрит на Трампа.

Взгляд Греты Тунберг дает мне силы справиться с понедельником

Тунберг прибыла на саммит ООН из Великобритании на яхте с нулевым уровнем выбросов. Она отказалась лететь в США на самолете из-за вреда, который авиаперелеты наносят экологии.

Тунберг стала известна как в Швеции, так и за ее пределами, после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату. После этого Тунберг стала лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат». В марте 2019 года два депутата шведского риксдага от Левой партии и три депутата норвежского стортинга от Социалистической левой партии номинировали Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира.

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