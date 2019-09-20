Зафиксировано начало массового вымирания

Ученые Канады и США сообщают об исчезновении в Северной Америке трех миллиардов птиц начиная с 1970-х годов. По оценкам, потери составляют 30 процентов от общего числа пернатых, при этом уменьшение популяции наблюдается также среди воробьев и черных дроздов. Вероятной причиной называют разрушение мест обитания животных, пишет журнал Science.

Исследователи проанализировали данные ежегодной весенней переписи 420 видов гнездящихся птиц в Канаде и США, а также подсчета 55 видов птиц в начале зимы в бореальных лесах и арктической тундре. Кроме того, учитывались береговые (кулики и ржанки) и водоплавающие птицы. Всего ученые определили изменения в численности 529 видов пернатых, что составляет около трех четвертей всех видов и 90 процентов всей популяции птиц.

По словам специалистов, они ожидали, что более редкие виды исчезнут, а часто встречающиеся компенсируют потери за счет более высокой устойчивости и приспособленности к различным условиям среды. Выяснилось, что хотя водоплавающие и хищные птицы процветали благодаря природоохранным мерам, уменьшение численности всех остальных видов намного превысило ожидания орнитологов. Количество полевых птиц сократилось на 53 процента, то есть исчезли 700 миллионов взрослых особей 31 вида.

Численность птиц 19 самых распространенных видов, включая воробьев, камышевок, зябликов и черных дроздов, сократилась на 50 миллионов с 1970-го года.

Исследователи считают, что возможных причин гибели популяций может быть несколько. К ним относится, например, применение пестицидов неоникотиноидов, которые в низких дозах вызывают уменьшение веса птиц и задерживают их миграцию, что снижает шансы на выживание. Также роль играют сокращение мест обитания, глобальные изменения климата и увеличение численности бездомных кошек.

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