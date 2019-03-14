Школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

На Нобелевскую премию мира номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Тунберг. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Кандидатуру Тунберг представили два шведских и три норвежских политика за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением. «Конечно, очень почетно и приятно быть номинированной на такую замечательную премию. Это невообразимо и немного странно», — поделилась она с изданием.
Тунберг стала известна как в Швеции, так и за ее пределами после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату.
После этого Тунберг стала своего рода лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат». Девушка неоднократно принимала участие в демонстрациях, собиравших тысячи человек в разных странах, и принимала участие в конференции ООН по вопросам климата.
В феврале сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.
До этого на нее номинировали греческого и македонского премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева, принявших решение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.
10 декабря 2018-го в норвежской столице Осло вручили Нобелевскую премию мира за борьбу с сексуальным насилием. Награду получили врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад.