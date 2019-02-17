Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира по просьбе американского правительства. Об этом сообщает The Asahi Shimbun в воскресенье, 17 февраля, со ссылкой на источники в японском правительстве.

Вашингтон «неформально» попросил Токио номинировать Трампа после того, как в июне 2018 года американский президент провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на первом в истории саммите США — КНДР, который состоялся в Сингапуре. Абэ выдвинул Трампа осенью, уточняют источники издания.

15 февраля Трамп заявил, что Абэ передал ему копию своего письма в Нобелевским комитет на пяти страницах, в котором выдвинул президента США на премию мира. «Я выдвинул вас, с уважением, от имени Японии», — процитировал Трамп слова японского премьера.

Как отмечает The Asahi Shimbun, американские СМИ с недоверием отнеслись к заявлению Трампа.

6 февраля стало известно, что новая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля во Вьетнаме.

В 2009 году Нобелевскую премию мира присудили президенту США Бараку Обаме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!