Премию мира захотели дать за название Македонии

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев будут выдвинуты на Нобелевскую премию мира 2019 года за договор о переименовании Македонии. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, о намерении сделать это объявила предприниматель из Туниса Уидед Бушамауи — одна из лауреатов премии мира в 2015 году. По ее словам, достигнутое соглашение — «невероятно важный процесс».

«Это будет решением для данного конфликта. (...) Очень важно показать, что диалог возможен, что мы можем найти решения для конфликтов», — приводит ее слова РИА Новости.

10 декабря в норвежской столице Осло вручили Нобелевскую премию мира-2018. Награду получили врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад.

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В октябре большинство македонских депутатов высказались за начало процедуры переименования бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. При этом проводившийся в стране 1 октября референдум по этому вопросу посчитали провальным: явка составила менее 50 процентов, необходимых для признания итогов голосования, хотя большинство и поддержало смену названия.

Договор о переименовании Греция и Македония подписали 17 июня. Спор о названии страны начался в 1991 году после того, как Македония получила независимость от Югославии. Название страны не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть одноименная провинция и новая страна могла бы на нее претендовать. Переименование страны позволит Скопье вступить в НАТО и ЕС, так как решит многолетний конфликт между странами.

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