Путин раскритиковал выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин критически относится к выступлению 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН. Об этом он заявил в среду, 2 октября, на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает «Интерфакс».

По словам российского лидера, он не разделяет «общих восторгов» по поводу выступления Тунберг. «Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции», — отметил Путин.

Он добавил, что недопустимо использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей. «Это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать», — подчеркнул президент.

1 октября стало известно, что 24-летний депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в посольство Швеции письмо Грете Тунберг с приглашением выступить в нижней палате российского парламента. Политик выразил восхищение силой воли и энергией Тунберг и подчеркнул, что экологические проблемы волнуют и российскую молодежь. Однако позже в Госдуме заявили, что один депутат не может принимать подобные решения — они должны быть рассмотрены на Совете ГД.

23 сентября Тунберг выступила с эмоциональной речью на саммите ООН, который был посвящен борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров государств в бездействии и отобранном у нее детстве. По ее словам, целые экосистемы вымирают и решать эти серьезные проблемы при таком отношении к ним современных политиков придется уже ее поколению.

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