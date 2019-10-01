Юную защитницу планеты позвали в Госдуму

Депутат Василий Власов пригласил 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, переданное посольству Швеции в России.

По словам Власова, российская молодежь тоже обеспокоена проблемами экологии и тем, что политикам сложно прийти к компромиссу при их решении. «Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что является самым молодым представителем Госдумы, а также восхитился силой воли и энергией активистки. На данный момент Василию Власову 24 года.

Тунберг стала известна после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. После этого Тунберг стала лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат». В сентябре этого года она выступила на саммите по климату в ООН, где отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.

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