Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам главы ФРГ, Тунберг не упомянула о том, какие возможности для защиты климата дают современные технологии и инновации, а именно — альтернативная энергетика. Однако в целом выступление девочки ее тронуло.

Как сообщает издание, заявление Меркель негативно оценили немецкие левые политики. По мнению депутата бундестага от партии зеленых Лизы Бадум, правящая коалиция партий в немецком правительстве сама же и создает препятствия для внедрения новых технологий в энергетике.

Меркель лично встретилась с активисткой на саммите ООН в Нью-Йорке. Фотографию их разговора опубликовал спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Грета Тунберг приехала в США, чтобы выступить перед мировыми лидерами с речью об изменениях климата. Она возглавляет международное движение школьников, члены которого прогуливают уроки, чтобы протестовать против влияния человека на экологию. Правозащитная организация Amnesty International присудила ей звание «Посла совести». Активистку также выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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