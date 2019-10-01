В Госдуме открестились от приглашения экоактивистки Тунберг

Один депутат не может единолично пригласить шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг для выступления в нижней палате парламента, заявила зампредседателя комитета по регламенту и организации работы Лариса Шойгу. Ее цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК во вторник, 1 октября.

Председатель комиссии по регламенту и организации деятельности Московской областной думы Николай Черкасов также сообщил, что подобные решения принимаются на Совете Госдумы. «Это не частная лавочка», — добавил он.

Ранее 24-летний депутат от ЛДПР Василий Власов направил в посольство Швеции письмо с приглашением к Грете Тунберг выступить в российской Госдуме. Он выразил восхищение силой воли и энергией Тунберг. Парламентарий подчеркнул, что экологические проблемы волнуют и российскую молодежь.

23 сентября Тунберг выступила с эмоционально речью на саммите ООН, который был посвящен борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров государств в бездействии и отобранном у нее детстве. По ее словам, целые экосистемы вымирают, и решать эти серьезные проблемы при таком отношении к ним современных политиков придется уже ее поколению.

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