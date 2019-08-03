Стас Барецкий предложил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что предложил американской актрисе Дженнифер Энистон сыграть одну из ролей в его новом фильме «Брат-3». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Создатель картины пояснил, что уже отправил артистке сценарий первых двух частей картины: «Актрисе понравились и роль, и фильм. Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах. Дженнифер зарядила очень большую сумму — один миллион долларов за один съемочный день. Это весь наш бюджет».

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Барецкий добавил, что съемки с голливудской знаменитостью можно завершить в течение одного дня, поэтому в настоящее время он обсуждает этот вопрос с инвесторами. Кроме того, шоумен заявил, что костюмы для некоторых персонажей «Брата-3» сошьет дизайнер Гоша Рубчинский.

Режиссер новой ленты также сообщил о намерении создать голограмму погибшего актера Сергея Бодрова. По сюжету его персонаж придет к своему брату во сне.

В конце июля Барецкий рассказал, что в проекте согласился участвовать Микки Рурк. Он намерен исполнить роль русского бандита. Гонорар артиста составил 300 тысяч долларов, что, по словам шоумена, не так уж много.

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