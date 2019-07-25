Стас Барецкий объявил об участии Микки Рурка в «Брате 3»

Голливудский актер Микки Рурк согласился участвовать в съемках российского фильма «Брат 3». Об этом режиссер картины, музыкант Стас Барецкий сообщил порталу StarHit.

Барецкий заявил, что предложил Рурку сыграть русского бандита. «Я лично разговаривал с Рурком по Skype. Он дал согласие на роль», — сказал Барецкий.

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Гонорар артиста составил 300 тысяч долларов, что, по словам режиссера, не так и много. «Я думал, что будет больше. Уже связался с инвесторами, обещали оплатить — для них это сущие копейки!» — заявил режиссер.

Отмечается, что Рурк приедет в Россию в конце лета, когда начнутся съемки фильма. Бюджет будущей картины составит миллион долларов. Барецкий не раскрыл гонораров других артистов. Кроме Рурка в проекте примут участие Алексей Панин, Никита Джигурда, Диана Шурыгина и Лолита Милявская.

О том, что Стас Барецкий собирается снимать продолжение криминальной драмы «Брат», стало известно в феврале. Тогда музыкант рассказал, что хочет задействовать не только актеров, но и бывших заключенных, а в качестве кандидата на главную роль назвал националиста и бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика.

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