Продюсер «Брата» отреагировал на идею Стаса Барецкого снять продолжение фильма

Продюсер «Брата» и «Брата-2» Сергей Сельянов отреагировал на инициативу шоумена Стаса Барецкого снять продолжение картины. Об этом сообщает НСН.

«Мне кажется, что это хамство, неуважение и глупость по отношению к фильму и его создателям. Возможно, Стасу стало не хватать какой-то популярности и узнаваемости, и он так решил освежить свой светлый образ», — сказал кинематографист. Он выразил сомнение в том, что музыкант вообще приступит к съемкам, и предположил, что тот «просто опозорится и все».

По словам Сельянова, создатели криминальной драмы пока не собираются подавать в суд на Барецкого. Он пояснил, что разбираться с этим вопросом будут лишь в том случае, если «дойдет до дела».

НСН также передает, что лидер «АукцЫона» Леонид Федоров не поддержал идею снимать третью часть без режиссера Алексея Балабанова. Его группа написала песню «Дорога», которая прозвучала в «Брате-2», но создавать саундтрек для продолжения отказалась.

26 февраля Стас Барецкий объявил, что к 2020 году планирует выпустить фильм «Брат-3», главную роль в котором исполнит националист и MMA-боец Вячеслав Дацик. Шоумен рассказал, что хочет задействовать в съемках не только актеров, но и бывших заключенных. Он заявил, что основанная на реальных событиях картина получится скандальной.

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