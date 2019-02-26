Стас Барецкий снимет третью часть «Брата» про «младшего сына»

Музыкант и шоумен Стас Барецкий анонсировал съемки третьей части криминальной драмы «Брат». Об этом сообщило информационное агентство НСН.

«Мы будем снимать фильм "Брат-3" про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй — хитрый, а третий, извините меня, нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать», — заявил Барецкий и уточнил, что главную роль в картине сыграет бывший боец Вячеслав Дацик, ранее привлекавшийся к ответственности за хулиганство, драки и проникновение в жилище с угрозой насилия.

Музыкант подчеркнул, что хочет задействовать в съемках не только актеров, но и бывших заключенных. «Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел», — пояснил он и добавил, что лента будет скандальной. По словам Барецкого, выход картины планируется в 2020 году.

В 2017 году главный герой «Брата» Данила Багров, роль которого сыграл Сергей Бодров, был признан национальным супергероем России. Первая часть криминальной драмы Алексея Балабанова, вышедшая в 1997 году, посвящена жизни Данилы после возвращения с Первой чеченской войны. Приехав к своему брату в Санкт-Петербург, он оказался в эпицентре бандитской жизни города. В 2000 году вышел фильм «Брат-2», основные действия которого развернулись на территории США.

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