На «Оскаре» назвали лучший фильм года

Премию «Оскар» как лучший фильм 2018 года получила лента «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. Об этом говорится в Twitter Американской киноакадемии в понедельник, 25 февраля.

Фильм рассказывает реальную историю путешествия темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонги по югу США. Главные роли в ленте исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.

Главной документальной картиной признан «Свободный подъем в одиночку», в коротком метре победила документалка «Точка. Конец предложения». Лучшим фильмом на иностранном языке жюри киноакадемии объявило «Рому» Альфонсо Куарона. Среди короткометражных лент критики отметили «Кожу» Гая Нэттива и Джейми Рэя Ньюмана.

Лучшей полнометражной анимационной картиной стал «Человек-паук: Через вселенные» режиссеров Боба Персикетти, Питера Рамзи и Родни Ротмана, а главным короткометражным мультфильмом года назван «Бао» за авторством Доми Ши.

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