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Объявлены номинанты на «Оскар»

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Американская академия кинематографических искусств и наук огласила номинантов на «Оскар». Трансляция церемонии опубликована на официальном YouTube-канале премии.

Лучший фильм:

«Черная пантера»
«Черный клановец»
«Богемская рапсодия»
«Фаворитка»
«Рома»
«Зеленая книга»
«Звезда родилась»
«Власть»

Лучший режиссер:

Спайк Ли («Черный клановец»)
Павел Павликовский («Холодная война»)
Йоргос Лантимос («Фаворитка»)
Альфонсо Куарон («Рома»)
Адам Маккей («Власть»)

Лучшая актриса:

Ялица Апарисио («Рим»)
Гленн Клоуз («Жена»)
Оливия Колман («Фаворитка»)
Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»)
Леди Гага («Звезда родилась»)

Лучший актер:

Кристиан Бэйл («Власть»)
Брэдли Купер («Звезда родилась»)
Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»)
Вигго Мортенсен («Зеленая книга)»
Рами Малек («Богемская рапсодия»)

Лучшая актриса второго плана:

Эми Адамс («Фаворитка»)
Марина Де Тавира («Рома»)
Рэйчел Вайс («Фаворитка»)
Реджина Кинг («Если бы деревья могли говорить»)
Эмма Стоун («Фаворитка»)

Лучший актер второго плана:

Махершала Али («Зеленая книга»)
Адам Драйвер («Черный клановец»)
Сэм Эллиотт («Звезда родилась»)
Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»)
Сэм Рокуэлл («Власть»)

Лучшая музыка к фильму:

«Черная пантера»
«Черный клановец»
«Если бы деревья могли говорить»
«Остров собак»
«Мэри Поппинс возвращается»

Лучший короткометражный мультфильм:

«Поведение животных»
«Поздний полдень»
«Один маленький шаг»
«Бао»
Weekends

Лучший мультфильм:

«Суперсемейка 2 »
«Остров собак»
«Мирай из будущего»
«Ральф против интернета»
«Человек-паук: Через вселенные»

Лучший фильм на иностранном языке:

«Холодная война»
«Капернаум»
«Рома»
«Магазинные воришки»
Never Look Away

Лучшие визуальные эффекты:

«Мстители: Война бесконечности»
«Кристофер Робин»
«Человек на Луне»
«Первому игроку приготовиться»
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Церемония награждения лауреатов состоится 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Пока неизвестно, кто станет ведущим мероприятия. В декабре 2018 года комик Кевин Харт отказался вести премию после скандала, связанного с его гомофобными высказываниями почти десятилетней давности.

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