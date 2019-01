Объявлены номинанты на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук огласила номинантов на «Оскар». Трансляция церемонии опубликована на официальном YouTube-канале премии.

Лучший фильм:

«Черная пантера»

«Черный клановец»

«Богемская рапсодия»

«Фаворитка»

«Рома»

«Зеленая книга»

«Звезда родилась»

«Власть»

Лучший режиссер:

Спайк Ли («Черный клановец»)

Павел Павликовский («Холодная война»)

Йоргос Лантимос («Фаворитка»)

Альфонсо Куарон («Рома»)

Адам Маккей («Власть»)

Лучшая актриса:

Ялица Апарисио («Рим»)

Гленн Клоуз («Жена»)

Оливия Колман («Фаворитка»)

Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»)

Леди Гага («Звезда родилась»)

Лучший актер:

Кристиан Бэйл («Власть»)

Брэдли Купер («Звезда родилась»)

Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»)

Вигго Мортенсен («Зеленая книга)»

Рами Малек («Богемская рапсодия»)

Лучшая актриса второго плана:

Эми Адамс («Фаворитка»)

Марина Де Тавира («Рома»)

Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Реджина Кинг («Если бы деревья могли говорить»)

Эмма Стоун («Фаворитка»)

Лучший актер второго плана:

Махершала Али («Зеленая книга»)

Адам Драйвер («Черный клановец»)

Сэм Эллиотт («Звезда родилась»)

Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»)

Сэм Рокуэлл («Власть»)

Лучшая музыка к фильму:

«Черная пантера»

«Черный клановец»

«Если бы деревья могли говорить»

«Остров собак»

«Мэри Поппинс возвращается»

Лучший короткометражный мультфильм:

«Поведение животных»

«Поздний полдень»

«Один маленький шаг»

«Бао»

Weekends

Лучший мультфильм:

«Суперсемейка 2 »

«Остров собак»

«Мирай из будущего»

«Ральф против интернета»

«Человек-паук: Через вселенные»

Лучший фильм на иностранном языке:

«Холодная война»

«Капернаум»

«Рома»

«Магазинные воришки»

Never Look Away

Лучшие визуальные эффекты:

«Мстители: Война бесконечности»

«Кристофер Робин»

«Человек на Луне»

«Первому игроку приготовиться»

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Церемония награждения лауреатов состоится 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Пока неизвестно, кто станет ведущим мероприятия. В декабре 2018 года комик Кевин Харт отказался вести премию после скандала, связанного с его гомофобными высказываниями почти десятилетней давности.

