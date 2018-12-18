Фильм о киргизской эмигрантке в Москве вошел в шорт-лист «Оскара»

Картина Сергея Дворцевого «Айка» вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Драма выдвигается от Казахстана. Список публикует журнал The Hollywood Reporter.
В шорт-лист вошли еще восемь лент: «Перелетные птицы» (Колумбия), «Виновный» (Дания), «Работа без авторства» (Германия), «Шоплифтеры» (Япония), «Капернаум» (Ливан), «Рома» (Мексика), «Холодная война» (Польша) и «Пылающий» (Южная Корея).
Дебют Константина Хабенского «Собибор», представлявший Россию, выбыл из оскаровской гонки.
Номинантов объявят 22 января 2019 года, победителей назовут 24 февраля.
Актриса Самал Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за исполнение лучшей женской роли в фильме «Айка». Картина повествует о молодой эмигрантке из Киргизии Айке, которая живет и работает в Москве нелегально. Она забеременела и оставила ребенка в роддоме, но позже захотела вернуть брошенного сына. Фильм снят при поддержке Министерства культуры России.