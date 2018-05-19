«Айка» режиссера Дворцевого получила награду Каннского кинофестиваля

Актриса Самал Еслямова получила приз 71-го Каннского кинофестиваля за исполнение лучшей женской роли в фильме «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого. Об этом сообщает ТАСС.

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Социальная драма Дворцевого рассказывает историю молодой нелегальной мигрантки из Киргизии — Айки. Молодой девушке приходится отказаться от новорожденного ребенка и пытаться выжить в реалиях современной Москвы.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры России.

В основной конкурсной программе 71-го Каннского кинофестиваля за главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — также ведет борьбу фильм Кирилла Серебренникова «Лето».

Ранее 19 мая Рома Зверь получил награду Каннского фестиваля за музыку к фильму о Цое. Певец сыграл Майка Науменко, фронтмена рок-коллектива «Зоопарк». Для музыканта это дебют в игровом кино.

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