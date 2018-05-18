Украинский режиссер завоевал награду в Каннах за фильм «Донбасс»

Украинский режиссер Сергей Лозница завоевал награду на Каннском кинофестивале. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурса «Особый взгляд». Его фильм «Донбасс» открывал программу.

Лучшим фильмом программы стала лента «Граница» режиссера Али Аббаси.

Сергей Лозница — режиссер таких фильмов, как «Счастье мое», «В тумане» и «Кроткая».

В апреле кинематографист назвал российскую историю замкнутым кругом, из которого выбраться мешает «криминальный мозг и криминальный менталитет».

17 мая стало известно, что российский режиссер Игорь Поплаухин получил второе место в конкурсе студенческого короткометражного кино «Синефондасьон» на Каннском кинофестивале.

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