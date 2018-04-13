Украинский режиссер назвал русских необразованными уголовниками

Украинский режиссер Сергей Лозница дал интервью британскому изданию The Guardian, в котором рассказал о своем новом фильме про войну на Донбассе и о том, что думает о русских.

Кинематографист назвал российскую историю замкнутым кругом, из которого выбраться мешает «криминальный мозг и криминальный менталитет».

«Очень сложно изменить менталитет целой нации. Большой вопрос заключается в том, как дать образование людям, которые не хотят образовываться», — отметил Лозница. Он увидел в этом трагедию России.

Режиссер также посетовал на то, что реакция Европы на темные события остается «слабой и разочаровывающей».

Сергей Лозница — режиссер таких фильмов, как «Счастье мое», «В тумане» и «Кроткая».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!