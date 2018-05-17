Российский режиссер завоевал награду в Каннах

Российский режиссер Игорь Поплаухин получил второе место в конкурсе студенческого короткометражного кино «Синефондасьон» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщается на сайте смотра.

Он стал призером с фильмом «Календарь», который длится 28 минут и рассказывает о женщине, которая выходит из зоны комфорта и отправляется в долгое путешествие.

Поплаухин, который учится в Московской школе нового кино, разделил второе место с китайским режиссером Шен Ди.

Первый приз получил чилийский кинематографист Диего Кеспендес.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!