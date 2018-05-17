Уитни Хьюстон подвергалась сексуальному насилию со стороны старшей сестры

Американская певица Уитни Хьюстон оказалась жертвой сексуального насилия со стороны родственницы. Об этом рассказывается в документальном фильме «Уитни», премьера которого состоялась на Каннском фестивале, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лента шотландского режиссера Кевина Макдональда рассказывает историю жизни темнокожей артистки, которая скончалась в 2012 году в возрасте 48 лет. Кинематографист взял интервью у родственников Хьюстон, рассказавших, что двоюродная сестра певицы, Ди Ди Варвик, надругалась над ней в детстве.

Варвик якобы подвергала сексуальному насилию Уитни и ее сводного брата Гэри Хьюстона. Двоюродная сестра певицы, страдавшая наркоманией, скончалась в 2008-м в возрасте 63 лет.

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В июле 2016 года умерла единственная дочь Хьюстон, 22-летняя Бобби Кристина Браун. В организме девушки обнаружили марихуану, алкоголь, кокаин, транквилизаторы и морфий.

Тело Уитни Хьюстон нашли 11 февраля 2012-го в номере отеля в Лос-Анджелесе. Экспертиза показала, что причиной смерти стали сердечная недостаточность и употребление кокаина.

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