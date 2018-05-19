Рома Зверь получил награду Каннского фестиваля за музыку к фильму о Цое

Роман Билык (Рома Зверь) из группы «Звери» получил награду Каннского кинофестиваля за саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

«Победа!» — написал он.

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Рома Зверь сыграл Майка Науменко, фронтмена рок-коллектива «Зоопарк». Для музыканта это стало дебютом в игровом кино. Сюжет картины основан на истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя.

Серебренников не присутствовал на церемонии награждения. Режиссер находится под домашним арестом до конца августа. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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