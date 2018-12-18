Российский «Собибор» выбыл из борьбы за «Оскар»

Российская драма Константина Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Список из девяти лент публикует The Hollywood Reporter.

В шорт-лист вошли следующие картины: «Перелетные птицы» (Колумбия), «Виновный» (Дания), «Работа без авторства» (Германия), «Шоплифтеры» (Япония), «Айка» (Казахстан), «Капернаум» (Ливан), «Рома» (Мексика), «Холодная война» (Польша) и «Пылающий» (Южная Корея).

На соискание премии было выдвинуто 87 картин. Номинантов объявят 22 января 2019 года, победителей — 24 февраля.

Главную роль в «Собиборе» сыграл Константин Хабенский, для которого драма также стала режиссерским дебютом. Другие роли в фильме исполнили Кристофер Ламберт («Горец», «Смертельная битва»), Михалина Ольшанска («Матильда»), Филипп Рейнхардт («Сталинград», «Жених»), Мария Кожевникова («Батальон») и другие. Лента повествует о восстании в лагере смерти Собибор на территории Польши в 1943 году.

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