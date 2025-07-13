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14:39, 13 июля 2025Спорт

Загитова описала идеального мужчину

Фигуристка Алина Загитова посчитала, что идеальный мужчина должен любить собак
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская фигуристка Алина Загитова описала идеального мужчину. Ее слова приводит «Спортмастер Медиа».

Загитовой предложили оценить, какими качествами должен обладать идеальный мужчина. По мнению фигуристки, такой человек любит собак, занимается спортом, путешествует и не тусуется.

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Спортсменка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017-м она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

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