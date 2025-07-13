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14:33, 13 июля 2025Россия

Путин рассказал о своей привычке перед сном

Путин сообщил о своей привычке перед сном везде гасить свет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: mgequivalents / Shutterstock / Fotodom  

Президент России Владимир Путин рассказал, что перед сном гасит свет везде в жилище. Об этом он сообщил в фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», передает РИА Новости.

По словам главы государства, данную привычку он унаследовал от своих родителей.

«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется», — объяснил российский лидер.

Ранее Путин признался в желании отказаться от президентства 25 лет назад. Российский лидер отметил, что данное предложение было тогда неожиданным.

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