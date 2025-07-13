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14:01, 13 июля 2025Россия

Путин признался в желании отказаться от президентства

Путин сообщил, что 25 лет назад хотел отказаться от предлагаемого президентства
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин 25 лет назад в разговоре с тогдашним главой государства Борисом Ельциным хотел отказаться от предлагаемого ему президентства. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано. Много было очень острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития», — объяснил Путин.

Глава государства сообщил, что в первую очередь он думал, как ему решить поставленные перед ним задачи. Он признался, что также думал, справится ли он с ними.

Путин вместе с тем вспомнил, как в 1990-е годы отказался общаться с делегацией США. Причиной стало хамство представителей Вашингтона по отношению к российскому пограничнику.

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