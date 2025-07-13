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14:35, 13 июля 2025Из жизни

Сотрудники палеонтологического музея нашли новые экспонаты под музеем

Под парковкой палеонтологического музея в США нашли кости динозавров
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Thomas Peipert / AP

Под парковкой музея в Денвере, США, нашли древнюю окаменелость. Об этом сообщает WSLS.

Находка была сделана, когда рядом с Музеем природы и науки, где есть палеонтологическая экспозиция со скелетами динозавров, бурили скважину для изучения геотермального потенциала. «Это как выиграть джекпот или закатить мяч в лунку на Луне одним ударом — невероятно редкая удача», — заявил куратор музея Джеймс Хагадорн.

Окаменелость, напоминающая хоккейную шайбу, принадлежала небольшому травоядному динозавру, жившему 67,5 миллиона лет назад. Рядом с костью обнаружили и окаменелые остатки растительности, что указывает на болотистую местность, где обитало это существо.

«Это самая глубокая и древняя находка в Денвере», — отметил палеонтолог музея Патрик О'Коннор. Хотя точно определить вид динозавра невозможно, форма кости позволяет предположить, что это был гадрозавр или тесцелозавр.

Уникальный новый экспонат уже выставлен в музее, но дальнейшие раскопки под парковкой не планируются. «Мы бы с радостью выкопали весь скелет, но парковка нам тоже нужна», — пошутил Хагадорн.

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Ранее сообщалось, что в США трое детей отправились в поход и обнаружили окаменелости динозавра. Они оказались костями тираннозавра-подростка.

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