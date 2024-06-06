Трое мальчиков отправились в поход и нашли кости тираннозавра

В США дети нашли окаменелости тираннозавра-подростка во время похода

В США трое детей отправились в поход и обнаружили окаменелости динозавра. Об этом сообщает USA Today.

45-летний Сэм Фишер взял двоих сыновей и племянника в небольшой поход в национальный парк Бэдлендс в Северной Дакоте в июле 2022 года. Во время похода юные любители палеонтологии, 12-летний Джессин, девятилетний Лиам и 11-летний Кейден, сумели самостоятельно отыскать окаменелости, которые, как впоследствии выяснилось, оказались костями тираннозавра-подростка.

Как только мальчики поняли, что они нашли нечто ценное, они сообщили об этом отцу. Фишер позвонил своему однокласснику Тайлеру Лайсону, который занимал пост куратора палеонтологии в Денверском музее природы и науки.

Лайсон вернулся на место находки вместе с мальчиками и командой палеонтологов летом 2023 года, чтобы начать раскопки. Потребовался целый год, чтобы получить разрешение на начало работ и достать кости из земли. «Выйдя на природу и вдохновившись своим увлечением и жаждой открытий, мальчики совершили удивительную находку, которая продвинет науку и углубит наши знания об окружающем мире», — сказал Лайсон.

Музей снял документальный фильм T.REX о находке мальчиков. Его можно посмотреть в музее на большом экране.

Ранее сообщалось, что владелец крупнейшей коллекции окаменелых экскрементов уволился с престижной работы и исполнил давнюю мечту: открыл музей кала в США. Мужчина может похвастаться восемью тысячами образцов, среди которых есть и экскременты динозавров.