Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:30, 6 июня 2024Из жизни

Трое мальчиков отправились в поход и нашли кости тираннозавра

В США дети нашли окаменелости тираннозавра-подростка во время похода

Фото: PxHere

В США трое детей отправились в поход и обнаружили окаменелости динозавра. Об этом сообщает USA Today.

45-летний Сэм Фишер взял двоих сыновей и племянника в небольшой поход в национальный парк Бэдлендс в Северной Дакоте в июле 2022 года. Во время похода юные любители палеонтологии, 12-летний Джессин, девятилетний Лиам и 11-летний Кейден, сумели самостоятельно отыскать окаменелости, которые, как впоследствии выяснилось, оказались костями тираннозавра-подростка.

Как только мальчики поняли, что они нашли нечто ценное, они сообщили об этом отцу. Фишер позвонил своему однокласснику Тайлеру Лайсону, который занимал пост куратора палеонтологии в Денверском музее природы и науки.

Материалы по теме:
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном» Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном»Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
19 декабря 2021
«Приоткрыть завесу тайны» В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
«Приоткрыть завесу тайны»В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
17 декабря 2021
Король динозавров. Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
Король динозавров.Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
18 декабря 2021

Лайсон вернулся на место находки вместе с мальчиками и командой палеонтологов летом 2023 года, чтобы начать раскопки. Потребовался целый год, чтобы получить разрешение на начало работ и достать кости из земли. «Выйдя на природу и вдохновившись своим увлечением и жаждой открытий, мальчики совершили удивительную находку, которая продвинет науку и углубит наши знания об окружающем мире», — сказал Лайсон.

Музей снял документальный фильм T.REX о находке мальчиков. Его можно посмотреть в музее на большом экране.

Ранее сообщалось, что владелец крупнейшей коллекции окаменелых экскрементов уволился с престижной работы и исполнил давнюю мечту: открыл музей кала в США. Мужчина может похвастаться восемью тысячами образцов, среди которых есть и экскременты динозавров.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне оценили удары ВСУ американским оружием по России

      Харламова заподозрили в третьей женитьбе

      Гостью обругали в сети за желание пойти на свадьбу в неподходящем наряде

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      В России водителя школьного автобуса осудили за развращение детей

      Глава ЛНР обвинил иностранных инструкторов на Украине в ударах по республике

      В США подвели итоги четвертых летных испытаний Starship

      Королева Великобритании отказалась пожать руку жене Макрона

      17-летняя россиянка вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос»

      Жители Москвы заметили смерч

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше