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19:38, 4 июня 2024Из жизни

Мужчина уволился с престижной работы и открыл музей кала

Владелец крупнейшей коллекции окаменелых экскрементов открыл музей кала в США

Кадр: Guinness World Records / YouTube

Владелец крупнейшей коллекции окаменелых экскрементов уволился с престижной работы и исполнил давнюю мечту: открыл музей кала (Poozeum) в городе Уильямс, штат Аризона, США. Об этом он рассказал в интервью сайту Книги рекордов Гиннесса.

Джордж Френдсен попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году. Тогда его коллекция насчитывала 1277 копролитов (ископаемых фекалий), которые он нашел в девяти странах. Сейчас Френдсен может похвастаться 8000 образцов, среди которых есть и экскременты динозавров.

Он рассказал, что был одержим раскопками с детского возраста. В 18 лет Френдсен впервые увидел копролиты во время посещения магазина камней и окаменелостей в американском штате Юта. Мужчина стал изучать ископаемые фекалии и понял, что их можно назвать «капсулами времени»: копролиты помогают понять тип питания и поведения древних существ, а также сделать выводы о среде, которая их окружала.

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Френдсен осознал, что окаменелые экскременты редко встречаются среди других музейных экспонатов, связанных с динозаврами. Тогда он организовал несколько временных выставок своей коллекции, а затем решил посвятить ей целый музей.

Мужчина 14 лет занимал высокооплачиваемую и престижную должность в медицинской компании, но оставил ее. «Это была отличная работа с невероятными людьми. Однако моей мечтой было открыть музей Poozeum, где мое видение могло бы воплотиться в жизнь», — объяснил он. Френдсен ради своей цели переехал в другой город. Poozeum стал доступен для посетителей 18 мая.

Вход в музей бесплатный. «Мы считаем, что финансовые ограничения никогда и никому не должны мешать знакомиться с чудесами, представленными на наших выставках», — объяснил Френдсен. Прибыль приходит от сувенирного магазина, расположенного в музее. Мужчина признался, что сначала люди негативно реагируют на рассказы о его проекте, но после посещения Poozeum их мнение меняется в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что в Германии сотрудник музея тайно повесил свою картину в выставочном зале. Художника-любителя уволили и запретили ему появляться на территории музея.

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      Юлия Юткина
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