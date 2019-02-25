В Голливуде вручили первые «Оскары»

Американская киноакадемия объявила первых лауреатов премии «Оскар». Об этом сообщается в Twitter организации в понедельник, 25 февраля.
Лучшей актрисой второго плана признана Реджина Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса. Лучшей полнометражной документальной лентой жюри назвало «Свободный подъем в одиночку». Награда за лучший грим и прически ушла картине «Власть» с Кристианом Бейлом, Эми Адамс и Сэмом Рокуэллом в главных ролях. Статуэтку за дизайн костюмов получил супергеройский боевик «Черная пантера», снятый по мотивам комиксов Marvel Comics. Эта же картина была отмечена за лучшую работу художника-постановщика и декоратора.
Приз за лучшую операторскую работу завоевал фильм Альфонсо Куарона «Рома».
На открытии 91-й церемонии «Оскар» выступила группа Queen и Адам Ламберт. Мероприятие было решено провести без ведущего после того, как в декабре 2018 года назначенный на эту должность комик и актер Кевин Харт попал в центр скандала из-за гомофобных высказываний в соцсетях.