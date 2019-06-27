Алибасов снимется в «Брате-3»

Продюсер Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3», режиссером которого станет шоумен Стас Барецкий. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 27 июня.

Как рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, по сюжету картины главный герой мечтает стать участником реалити-шоу «Дом-2» и является поклонником основанной Алибасовым группы «На-На». В связи с этим в киноленте прозвучит музыка коллектива.

«Также по сюжету фильма одна из главных героинь — девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет», — добавил Горжанкин. Отмечается, что съемки проекта начнутся через месяц в Красногорске.

О том, что Стас Барецкий собирается снимать продолжение криминальной драмы «Брат», стало известно в феврале. Тогда музыкант рассказал, что хочет задействовать не только актеров, но и бывших заключенных, а в качестве кандидата на главную роль назвал националиста и бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика.

4 июня Бари Алибасов попал в больницу из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Продюсер был выписан через 13 дней.

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