Российский продюсер Бари Алибасов предоставил доказательства своего отравления средством для прочистки труб. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на PR-директора создателя группы «На-На» Вадима Горжанкина.

Продюсер принял решение опубликовать копию выписки своей медицинской карты из НИИ имени Н.В. Склифосовского, где проходил лечение. Помимо этого, он сдал анализы в лаборатории «Инвитро». «Мы получили заключение, в котором говорится, что в моче у Алибасова были найдены психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен», — заверил Горжанкин.

Ранее в июне Алибасова обвинили в инсценировке отравления ради пиара. Поводом для подозрений стали несоответствия, замеченные врачом-гастроэнтерологом.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. Его госпитализировал после того, как он по ошибке выпил средство для прочистки труб и получил ожоги внутренних органов.

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