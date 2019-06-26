Бари Алибасов все вспомнил и рассказал о своем коте

Российский продюсер Бари Алибасов рассказал о самочувствии после комы, а также прокомментировал пропажу своего кота. Его слова передает телеканал «Москва 24».

«Я ничего не забыл», — заявил Алибасов. Также продюсер заверил, что его кот Чуча находится дома. «Самое мое большое счастье, что он жив и здоров», — признался артист.

Ранее, 11 июня, Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна без памяти. «Совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов», — описал его состояние сын.

Кот Алибасова Чуча пропал 12 июня. Семья продюсера пообещала нашедшему питомца денежное вознаграждение. На следующий день неизвестный принес родственникам продюсера канадского сфинкса, заявив, что он принадлежит Алибасову, и забрал вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Оказалось, что это не Чуча. Настоящий кот продюсера был найден 14 июня.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. Его госпитализировал после того, как он по ошибке выпил средство для прочистки труб и получил ожоги внутренних органов.

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