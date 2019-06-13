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Неизвестный подсунул Алибасову чужого лысого кота и забрал 800 тысяч рублей

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Сын Бари Алибасова заявил, что неизвестный человек принес канадского сфинкса, заявив, что он принадлежит продюсеру, и забрал вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Животное оказалось не домашним питомцем Алибасова, сообщает РИА Новости в четверг, 13 июня.

«У нас 800 тысяч забрали, а кота не того подсунули. Мне в 10 утра позвонил Вадим Горжанкин (пиар-директор Алибасова — прим. «Ленты.ру») и сказал, что кота нашли. Хорошо, классно. Мы все обрадовались. А сейчас после тренинга мне опять звонит Горжанкин и говорит, что кот не тот», — пожаловался Алибасов-младший. Он пояснил, что помощница, выдавшая денежное вознаграждение, не узнала фамилию человека и не зафиксировала на видео передачу кота.

«В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе», — посетовал сын продюсера.

12 июня стало известно, что кот Алибасова сбежал во время пресс-конференции, проходившей у него дома. Семья продюсера пообещала нашедшему питомца денежное вознаграждение или выступление на празднике группы «На-На», основателем которой является Алибасов.

Продюсер находится в больнице с 4 июня. Он был госпитализирован после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб и получил ожоги внутренних органов.

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